KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная

KROKS KNA27-1700/4200P - это параболическая широкополосная направленная MIMO антенна с коэффициентом усиления 27 дБ. Антенна поддерживает технологию LTE advanced и предназначена для работы с 5G / LTE модемами cat.6, cat.9, cat.12, 5G(N78) с возможностью агрегации частот, роутерами и другим оборудованием, работающим в частотном диапазоне 1700-4200 МГц.

Антенна работает в беспроводных сетях связи с оборудованием стандартов:

5G - N78

4G - LTE 1800, 2100, 2300, 2600

3G - UMTS 2100

Wi-Fi 2400

Конструкция антенны позволяет передавать данные на значительное расстояние (до 40 км) в условиях прямой оптической видимости. Крепление облучателя позволяет изменять поляризацию путем поворота, не откручивая его от антенны.

Антенна имеет малое сопротивление ветру (низкую ветровую нагрузку), что позволяет установить её на высокую мачту, не опасаясь раскачки при сильном ветре.

Как правило, решения на основе параболических антенн применяются в условиях очень слабого входного сигнала. Они позволяют установить надежное соединение даже в тех случаях, когда антенны других типов оказываются бессильны. По сравнению с панельными антеннами и волновыми каналами, параболические антенны обеспечивают существенно более высокий коэффициент усиления.

Облучатель антенны оснащен двумя кабелями RG-58 с разъемами SMA(male), N(female), F(female) на выбор заказчика. Для подключения антенны к гермобоксу, например к KG-SMAx2, мы рекомендуем выбирать SMA(male) разъемы (указываются над ценой при заказе).

Преимущества антенны KNA27-1700/4200P:

широкий диапазон рабочих частот 1700-4200 МГц

усиление 27 дБ

возможность менять поляризацию, не снимая облучателя

дальность работы до 40 км в прямой видимости

небольшой вес

разборная конструкция

отсутствие раскачки на ветру

Конструкция антенны состоит из:

MIMO облучателя

Проволочного параболического прямо-фокусного рефлектора.

Креплений облучателя и креплений рефлектора.

Рефлектор окрашен цинковым грунтом и порошковой полимерной краской. Все неокрашенные детали имеют цинковое гальваническое покрытие. Это гарантирует долговременную эксплуатационную стабильность и безотказность в работе.