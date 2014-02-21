KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная

KROKS KNA27-1700/4200P - это параболическая широкополосная направленная MIMO антенна с коэффициентом усиления 27 дБ. Антенна поддерживает технологию LTE advanced и предназначена для работы с 5G / LTE модемами cat.6, cat.9, cat.12, 5G(N78) с возможностью агрегации частот, роутерами и другим оборудованием, работающим в частотном диапазоне 1700-4200 МГц.
Антенна работает в беспроводных сетях связи с оборудованием стандартов:
- 5G - N78
- 4G - LTE 1800, 2100, 2300, 2600
- 3G - UMTS 2100
- Wi-Fi 2400
Конструкция антенны позволяет передавать данные на значительное расстояние (до 40 км) в условиях прямой оптической видимости. Крепление облучателя позволяет изменять поляризацию путем поворота, не откручивая его от антенны.
Антенна имеет малое сопротивление ветру (низкую ветровую нагрузку), что позволяет установить её на высокую мачту, не опасаясь раскачки при сильном ветре.
Как правило, решения на основе параболических антенн применяются в условиях очень слабого входного сигнала. Они позволяют установить надежное соединение даже в тех случаях, когда антенны других типов оказываются бессильны. По сравнению с панельными антеннами и волновыми каналами, параболические антенны обеспечивают существенно более высокий коэффициент усиления.
Облучатель антенны оснащен двумя кабелями RG-58 с разъемами SMA(male), N(female), F(female) на выбор заказчика. Для подключения антенны к гермобоксу, например к KG-SMAx2, мы рекомендуем выбирать SMA(male) разъемы (указываются над ценой при заказе).
Преимущества антенны KNA27-1700/4200P:
- широкий диапазон рабочих частот 1700-4200 МГц
- усиление 27 дБ
- возможность менять поляризацию, не снимая облучателя
- дальность работы до 40 км в прямой видимости
- небольшой вес
- разборная конструкция
- отсутствие раскачки на ветру
Конструкция антенны состоит из:
- MIMO облучателя
- Проволочного параболического прямо-фокусного рефлектора.
- Креплений облучателя и креплений рефлектора.
Рефлектор окрашен цинковым грунтом и порошковой полимерной краской. Все неокрашенные детали имеют цинковое гальваническое покрытие. Это гарантирует долговременную эксплуатационную стабильность и безотказность в работе.
|
Габариты (длина , ширина , высота ), мм
|
1 060 x 1 060 x 142
Антенны- характеристики :
|
Рабочий диапазон частот, МГц
|
1700-4200
|
Усиление антенны, дБ
|
21-27
|
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
|
2
|
Поляризация
|
Линейная
|
Входное сопротивление, Ом
|
50
|
Максимальная подводимая мощность, Вт
|
10
|
Разъём
|
F- female
|
N- female
|
SMA-male
|
Допустимая ветровая нагрузка, м/с
|
25
|
Диапазон рабочих температур, оС
|
-40 … +50
|
Максимально допустимая влажность воздуха, %
|
100
|
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ
|
20
|
Стандарт связи
|
Многодиапазонная
|
WiFi 2400
|
UMTS 2100
|
LTE 1800
|
LTE 2600
|
5G
|
Тип монтажа
|
на трубу
|
Тип исполнения
|
Параболическая
Комплектация:
|
Руководство по эксплуатации (паспорт)
|
Упаковка
|
Крепежный комплект
|
Облучатель MIMO 1700-4200 МГц
|
Разборный параболический рефлектор