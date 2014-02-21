+7 (495) 778-82-00
Партнерам и Оптовикам Оплата и доставка Политика конфиденциальности Магазины
+7 (495) 778-82-00
Aдреса магазинов в Москве
Главная Каталог Антенны GSM, 3G, 4G, WiFi

KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная

Распечатать
Артикул 2317
KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная
KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная
KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная
KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная
KNA27-1700/4200P - параболическая 4G/5G MIMO антенна 27 дБ, сборная
арт. 2317
в наличии
Выберите разъём
9 600 руб.
В корзину
Перейти в избранное
Перейти в сравнение
Магазины
Крокс Москва
+7 (495) 778-82-00
ул. Новорогожская, д. 8
Описание

27 дБ, MIMO, для роутера и модема
5G(N78), LTE (1800, 2100, 2300, 2600), Wi-Fi 2400
Диапазон частот: от 1700 до 4200 МГц
Разборная конструкция рефлектора

Характеристики
Рекомендуем купить к этому товару
Кронштейн KG-SMAx2 с гермобоксом для сетчатой антенны (с гермовводом RJ45) Кронштейн KG-SMAx2 с гермобоксом для сетчатой антенны (с гермовводом RJ45) арт. 1944 2 200 руб.
В корзину
Роутер Kroks Rt-Brd RSIM DS eQ-EP с m-PCI модемом Quectel LTE cat.6, с поддержкой SIM-инжектора Роутер Kroks Rt-Brd RSIM DS eQ-EP с m-PCI модемом Quectel LTE cat.6, с поддержкой SIM-инжектора арт. 2025 10 300 руб.
В корзину
Роутер Kroks Rt-Brd RSIM DS mQ-EC с модемом Quectel LTE cat.4, с поддержкой SIM-инжектора Роутер Kroks Rt-Brd RSIM DS mQ-EC с модемом Quectel LTE cat.4, с поддержкой SIM-инжектора арт. 2023 6 600 руб.
В корзину
SIM-инжектор KROKS SIM-инжектор KROKS арт. 1957 3 100 руб.
В корзину
Кабель (витая пара) U/UTP cat 5e 4х2х0,52 PE, для внешней прокладки Кабель (витая пара) U/UTP cat 5e 4х2х0,52 PE, для внешней прокладки арт. 1307 80 руб.
В корзину
Разъем RJ45 8P8C Cat 5e под витую пару Разъем RJ45 8P8C Cat 5e под витую пару арт. 1128 10 руб.
В корзину
Техническая документация:


KROKS KNA27-1700/4200P - это параболическая широкополосная направленная MIMO антенна с коэффициентом усиления 27 дБ. Антенна поддерживает технологию LTE advanced и предназначена для работы с 5G / LTE модемами cat.6, cat.9, cat.12, 5G(N78) с возможностью агрегации частот, роутерами и другим оборудованием, работающим в частотном диапазоне 1700-4200 МГц.

Антенна работает в беспроводных сетях связи с оборудованием стандартов:

  • 5G - N78
  • 4G - LTE 1800, 2100, 2300, 2600
  • 3G - UMTS 2100
  • Wi-Fi 2400

Конструкция антенны позволяет передавать данные на значительное расстояние (до 40 км) в условиях прямой оптической видимости. Крепление облучателя позволяет изменять поляризацию путем поворота, не откручивая его от антенны.
Антенна имеет малое сопротивление ветру (низкую ветровую нагрузку), что позволяет установить её на высокую мачту, не опасаясь раскачки при сильном ветре.

Как правило, решения на основе параболических антенн применяются в условиях очень слабого входного сигнала. Они позволяют установить надежное соединение даже в тех случаях, когда антенны других типов оказываются бессильны. По сравнению с панельными антеннами и волновыми каналами, параболические антенны обеспечивают существенно более высокий коэффициент усиления.

Облучатель антенны оснащен двумя кабелями RG-58 с разъемами SMA(male), N(female), F(female) на выбор заказчика. Для подключения антенны к гермобоксу, например к KG-SMAx2, мы рекомендуем выбирать SMA(male) разъемы (указываются над ценой при заказе).

Преимущества антенны KNA27-1700/4200P:

  • широкий диапазон рабочих частот 1700-4200 МГц
  • усиление 27 дБ
  • возможность менять поляризацию, не снимая облучателя
  • дальность работы до 40 км в прямой видимости
  • небольшой вес
  • разборная конструкция
  • отсутствие раскачки на ветру

Конструкция антенны состоит из:

  • MIMO облучателя
  • Проволочного параболического прямо-фокусного рефлектора.
  • Креплений облучателя и креплений  рефлектора.

Рефлектор окрашен цинковым грунтом и порошковой полимерной краской. Все неокрашенные детали имеют цинковое гальваническое покрытие. Это гарантирует долговременную эксплуатационную стабильность и безотказность в работе.

Габариты (длина , ширина , высота ), мм
1 060  x   1 060  x   142 

Антенны- характеристики :

Рабочий диапазон частот, МГц
1700-4200
Усиление антенны, дБ
21-27
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
2
Поляризация
Линейная
Входное сопротивление, Ом
50
Максимальная подводимая мощность, Вт
10
Разъём
F- female
N- female
SMA-male
Допустимая ветровая нагрузка, м/с
25
Диапазон рабочих температур, оС
-40 … +50
Максимально допустимая влажность воздуха, %
100
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ
20
Стандарт связи
Многодиапазонная
WiFi 2400
UMTS 2100
LTE 1800
LTE 2600
5G
Тип монтажа
на трубу
Тип исполнения
Параболическая

Графики КСВ, диаграммы направленности:

КСВН КСВ1.png
Коэффициент усиления Кус1.png
Диаграмма направленности E-плоскость 2317--ДН-E-плоскость.jpg
Диаграмма направленности Н-плоскость 2317--ДН-H-плоскость.jpg

Комплектация:

Руководство по эксплуатации (паспорт)
Упаковка
Крепежный комплект
Облучатель MIMO 1700-4200 МГц
Разборный параболический рефлектор
Рекомендуем прочитать
21 февраля 2014 44 451
Что такое усиление антенны простыми словами
18 сентября 2019 1 759
Как навести 3G/4G антенну на базовую станцию с помощью модема HUAWEI E3372h

В статье вы узнаете, как навести антенну на базовую станцию самостоятельно, без привлечения специалистов и специального оборудования.

0 Избранное 0 Сравнение
Оформить заказ
Москва
Партнерам и Оптовикам Оплата и доставка Политика конфиденциальности Магазины
Приборы Антенны GSM, 3G, 4G, WiFi Репитеры GSM, 3G Модемы, роутеры Делители, ответвители СВЧ разъемы и переходники Пигтейлы Аттенюаторы и нагрузки Кабели Кабельные сборки Кронштейны, гермобоксы Блоки питания и комплектующие Коммутация Инструменты
Личный кабинет Профиль Заказы Выход